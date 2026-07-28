Baja confirmada: Darío Genua dejó la Secretaría de Ciencia y Tecnología

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, dejó su cargo debido a una reorganización del organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y es clave para las políticas de investigación científica y tecnológicas del Gobierno.

Trascendió que la salida de Genua se encontraba avanzada desde el 18 de julio, pero recién este martes fue confirmada por una reestructuración del sector. La administración libertaria todavía no anunció a su reemplazante, por lo que se espera la oficialización.

Ahora el Gobierno definirá al sucesor del exfuncionario, quien en junio de 2024 había sido oficializado en el cargo por un decreto en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En tanto, la salida ocurrió después de que la administración de La Libertad Avanza reasignara distintas competencias en la Jefatura de Gabinete, como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

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En este contexto de modificaciones, además, la Vicejefatura de Gabinete del Interior pasó a administrar la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Argentino.

En tanto, la Secretaría mantiene la administración del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG). (C5N)