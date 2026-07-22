La acotada lista de “segundas oportunidades” que otorgó el Gobierno a exfuncionarios

Con el reciente nombramiento de Javier Lanari como director del Banco Nación, el Gobierno logró reubicar al número dos de Manuel Adorni a pocas semanas de su salida del cargo y anota un nuevo nombre a la corta lista de exfuncionarios con segundas oportunidades.

la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la que le extendió el ofrecimiento luego de que saliera eyectado de la Secretaría de Comunicación y Prensa a raíz de la polémica por el caso Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

A diferencia de su jefe, Lanari logró ser reubicado luego de abandonar el Poder Ejecutivo en el Banco Nación que lidera Darío Wasserman. En su nuevo rol en el directorio cobrará entre seis y siete millones de pesos al mes e integrará las distintas comisiones del organismo.

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Lanari trazó una buena relación con la menor de los Milei y sabe expresar el pensamiento del presidente Javier Milei en lo virtual. Era de los funcionarios más compartidos por el libertario en su cuenta de X.

La misma suerte alcanzó a Guillermo Francos que, pese a su compleja salida de la Jefatura de Gabinete, mantiene su lugar en el directorio de YPF y cobra cerca de US$20.000 por mes.

Francos fue obligado por la administración libertaria a dar un paso al costado luego de que el Presidente considerara que su gestión estaba agotada, y pese a no haberse pronunciado por redes a modo de agradecimiento, le permitió mantener su lugar en la firma a la que había asumido en junio de 2024.

Algo similar ocurrió con Lisandro Catalán, ex ministro del Interior bajo la era Francos. También en calidad de director titular de YPF, el referente libertario tucumano, de buen vínculo con los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, también permanece en la dirección y percibe el salario mencionado.

Por otro lado, el caso de Demian Reidel también es digno de mención. Corrido de la Nucleoelectrica Argentina S.A a la que debió renunciar por presunta corrupción, sobreprecios en licitaciones y el pago de deudas personales, volvió a integrar el círculo rojo de asesores que colaboran con Milei.

Hace apenas algunas semanas el mandatario y su asesor hicieron público un papel en el que trabajan de conjunto para explicar el crecimiento económico.

El listado es acotado. La regla en la administración libertaria supo ser el corrimiento de los funcionarios que pasaron al ostracismo o debieron crear su propio camino para destacar. (N/A)