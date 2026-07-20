Daniel Scioli fue redesignado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se informó este lunes a través del Decreto 606/2026 del Boletín Oficial y se indicó que el cargo seguirá siendo "ad honorem".

"Desígnase con carácter 'ad honorem', a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Daniel Osvaldo Scioli", señaló el escrito firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En tanto, en el Decreto 607/2026 se informó la designación en el cargo de Titular de la Unidad de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al abogado Ezequiel Galli y la misma también rige desde el 8 de julio de 2026.