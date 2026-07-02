Milei cruzó a Marcó del Pont y Pesce: “Si estos analfabetos económicos se quejan, es una buena señal”

El presidente Javier Milei salió este jueves al cruce de las críticas de los ex titulares del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, luego de que cuestionaran su intención de modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario defendió su proyecto de reforma y lanzó duras descalificaciones contra ambos economistas.

"Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que, dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición", escribió Milei al comenzar su publicación.

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Bajo el título "Fin de la brutalidad monetaria", el Presidente argumentó que la actual Carta Orgánica del Banco Central, modificada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, presenta un error de diseño porque asigna múltiples objetivos a un único instrumento de política económica.

Para fundamentar su postura, Milei citó el denominado principio de Tinbergen, según el cual cada objetivo de política económica requiere, como mínimo, un instrumento independiente para poder alcanzarlo.

En ese sentido, explicó que la política monetaria y la política fiscal deben funcionar como herramientas diferenciadas para lograr objetivos como el crecimiento económico y la estabilidad de precios.

Críticas a la reforma de 2012

El jefe de Estado sostuvo que la reforma de la Carta Orgánica realizada en 2012 constituye una "declaración de ignorancia", ya que, según su visión, le asignó cinco objetivos distintos a la política monetaria.

"La Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos", afirmó.

Asimismo, aseguró que ese esquema contribuyó a la aceleración de la inflación durante los años posteriores y destacó que esa tendencia, según su interpretación, "se quebró desde 2024".

"Queremos terminar para siempre con la inflación"

En la parte final de su publicación, Milei reafirmó que uno de los pilares de su programa económico es modificar nuevamente la Carta Orgánica del Banco Central para que tenga un único objetivo.

"Si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta", sostuvo.

Además, anticipó que los cambios no se limitarán únicamente a ese aspecto.

"La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún", concluyó el mandatario, cerrando el mensaje con su habitual consigna: "¡VLLC!".

La respuesta del Presidente se produjo luego de que Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, ambos ex presidentes del Banco Central, cuestionaran públicamente la iniciativa oficial para modificar la Carta Orgánica de la entidad, una de las reformas económicas que el Gobierno busca impulsar para consolidar su esquema monetario y avanzar en la eliminación definitiva de la inflación. (Fuente: NA).