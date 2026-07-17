Javier Milei participará de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

El presidente Javier Milei encabezará este viernes la comitiva oficial que asistirá al acto central en conmemoración del 32° aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994 y considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

Según se informó oficialmente, la actividad del Jefe de Estado está prevista para las 09:45 h en la tradicional esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque.

Debido a que la fecha exacta del aniversario (18 de julio) coincide este año con el descanso del Shabat, la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas decidieron adelantar la conmemoración al viernes 17 de julio, en respeto a la observancia religiosa.

Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", el encuentro formal se iniciará puntualmente a las 09:53 con el tradicional e impactante sonido de la sirena, que marca el minuto exacto en que estalló la bomba hace más de tres décadas.

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Recientemente, Milei se pronunció sobre el peso histórico de este hecho y remarcó que "Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina", calificándolo como "un orgullo y una gran responsabilidad".

No obstante, lamentó que también fuera el blanco de la violencia extremista: "Es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita. En 1992 y 1994 se cobró un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas".

Cabe destacar que a 32 años de la mañana en que el coche bomba destruyó el edificio de Pasteur y terminó con la vida de 85 personas —dejando además a más de 300 heridos—, la causa judicial continúa sin condenados, lo que revalida el persistente reclamo de memoria, verdad y justicia por parte de toda la sociedad civil.

Para mantener viva la denuncia contra la impunidad, este año la conmemoración suma distintas intervenciones artísticas y culturales promovidas por la Secretaría de Cultura de la Nación y la mutual.

Entre ellas, destaca la inauguración de "Pasteur 9.52", un mural de 5 x 8 metros diseñado por el artista visual Lucas Lasnier (Parbo) en la fachada del solar reconstruido, que recrea el edificio histórico tal como se veía exactamente un minuto antes de la explosión y que incorpora dos piedras originales del inmueble destruido.

Asimismo, en el plano de las producciones de concientización, la AMIA presentó el video institucional homónimo al lema de este año con dirección de Lucas Fossati y la voz del actor Federico D’Elía, en el cual se reversiona la popular canción mundialista "Muchachos" para reflexionar sobre los proyectos de vida truncados de las 85 víctimas.

También se destaca la presentación teatral de la obra "La silla vacía", escrita por Sol Levinton y con locución de Ricardo Darín, que relata en primera persona las vivencias de cuatro familiares y sobrevivientes del trágico suceso. (N/A)