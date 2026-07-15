Denunciaron a un juez formoseño que viajó al Mundial sin autorización

El juez federal de Formosa, Pablo Fernando Morán, fue denunciado en las últimas horas ante el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, tras haberse confirmado que viajó a Estados Unidos sin autorización, para presenciar algunos partidos de la Selección en el Mundial 2026.

El magistrado, quien abandonó su juzgado en al menos cinco días operativos, quedó al descubierto tras haberse viralizado las fotos de su presencia en algunos partidos que disputó el equipo albiceleste en territorio estadounidense.

Además, la oficina de Recursos Humanos confirmó que tenía permisos con goce de sueldo para el 22 y 26 de junio, además del 3, 6 y 7 de julio, aunque ninguna de esas autorizaciones cubría las ausencias detectadas el 23, 24 y 25 de junio. Asimismo, las irregularidades incluyeron los días 1 y 2 de julio, que no figuraban dentro del período de licencia que había solicitado.

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Morán, quien además integra el Comité de Ética de la AFA, había pedido la licencia pero sin especificar que tenía planeado un viaje al exterior, por lo que la fiscal de Resistencia, Rocío Alcalá lo llamó para pedir las explicaciones del caso, y finalmente admitió lo que estaba sucediendo.

Ahora, los abogados Alberto Maques y César Grau deberán definir la suerte del juez, quien quedó expuesto a un jury, si el caso recae en la comisión de Acusación, o bien afrontaría una sanción que incluye la quita del 30 por ciento de su salario si el mismo queda en manos de la comisión de Disciplina.

Morán es juez federal de Formosa desde 2019, y anteriormente se había desempeñado en el Juzgado de Garantías Número 3 de Mercedes y había sido subrogante en el Tribunal en lo Criminal Número 1 de ese departamento judicial, en la provincia de Buenos Aires. (con información de NA)