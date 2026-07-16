Milei, sin vueltas: "Voy a ser reelecto y se vienen 100 años de liberalismo"

El presidente Javier Milei volvió a defender el derecho a la propiedad privada y dijo que quienes se oponen a eso "son los enemigos del progreso, son los responsables de la decadencia argentina". A su vez, sostuvo que será reelecto como jefe de Estado en 2027 y confió en que se abrirá una nueva etapa en la Argentina. "Se vienen 100 años de liberialismo", anticipó.

En primer término, Milei hizo referencia a la postergación del debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. "Los que se oponen a la defensa férrea del derecho de propiedad... está claro que son los enemigos del progreso", sostuvo el mandatario al brindar su mensaje en la Bolsa de Comercio en el acto por el 172º aniversario de la entidad.

Y agregó: "los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente".

La exposición del jefe de Estado estuvo basada en la economía y, con ese foco, repartió conceptos en torno al crecimiento. Habló de stock de capital, ahorro e ingresos. En ese marco, cuestionó "a los gobiernos populistas" que "hicieron un despilfarro de dinero".

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"Como ahora; terminala", dijo en ese momento uno de los asistentes. La frase no le cayó bien al mandatario, quien salió al cruce rápidamente: "No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato. Y tenemos para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta, andate a Cuba", replicó. La respuesta despertó aplausos del público. Fue de las pocas intervenciones de Milei que generaron una reacción en el auditorio.

La otra respuesta se generó cuando Milei siguió cuestionando a los gobiernos pasado y resaltó aspectos de su gestión, como las tareas de desregulación de la economía que encaró el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger.

Acto seguido, comenzó a enumerar las condiciones para que Argentina "continúe creciendo". "El motor del crecimiento es el campo. Además nos encontramos con nuevas oportunidades, como el gas y el empleo", precisó. También habló de la baja de impuestos y expresó que si consigue la reelección le podrá devolver 500 mil millones de dólares a los argentinos en concepto de devolución de impuestos. Y sostuvo que la inflación sigue bajando.

Pero, una vez más, la misma persona que lo cuestionó volvió a gritarle. Algo que volvió a descolocar al Presidente, quien lanzó: "Sino te gusta, andate, kuka". Por otro lado, le pidió a los empresarios que compitan en el mercado con sus pares. "Llegó la hora, salgan a competir", reclamó Milei en un discurso que duró casi una hora.

Milei estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y distintos legisladores de La Libertad Avanza, como el senador Bartolomé Abdala y el diputado Santiago Santurio.

El ministro coordinador fue el más saludado por los presentes y no se privó de sacarse fotos con todos aquellos que lo solicitaron. La vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, fue una de las que posó con "El Colo" con entusiasmo. (con información de NA)