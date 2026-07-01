Punta Alta festeja sus 128 años con desfile, feria, gastronomía y recitales

Punta Alta celebrará este 2 de julio su 128° aniversario con una jornada cargada de actividades para toda la comunidad en la Plaza General Belgrano.

El Municipio de Coronel Rosales organizó una propuesta gratuita que combinará el tradicional desfile cívico-militar, espectáculos musicales, feria de emprendedores y una amplia oferta gastronómica y recreativa.

Las celebraciones comenzarán a las 11 con el desfile, uno de los momentos más representativos de la fecha, del que participarán instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y entidades de la comunidad.

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Desde las 14, la plaza se transformará en el escenario de una gran fiesta popular con música en vivo. Actuarán Jotta, Lucas De La Rosa y el cierre estará a cargo de Los Rancheros.

Además, durante toda la jornada habrá feria artesanal y productiva, sector cooperativista, stands institucionales, espacio para emprendedores, patio gastronómico con foodtrucks y propuestas recreativas para todas las edades.

Desde el Municipio invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a los festejos y compartir un nuevo aniversario de la ciudad en una jornada que buscará destacar la identidad, el encuentro y el trabajo de las instituciones y artistas locales.