Fórmula 1: prueba de fuego para Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco

El juego del vértigo y los riesgos de pasar "fino" por los bordes en una pista compleja. Foto: Autoblog.

¿Podrá mejorar lo hecho en la etapa preliminar? Es el gran interrogante que se abre hoy para Franco Colapinto y Alpine en el Gran Premio de Mónaco, sexta carrera del año en la Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine largará este domingo, a las 10 (hora de nuestro país), desde el decimocuarto puesto de la grilla de partida del circuito ubicado en Montecarlo, con una extensión de 3,337 kilómetros de extensión y en una carrera a 78 vueltas.

En la etapa de pruebas realizada el viernes Colapinto finalizó en el 15º lugar en las sesiones 1 y 2, mientras que ayer en la clasificación (tres tandas) pudo superar la Q3 y quedó en la Q2.

A lo largo de las jornadas preparatorias tuvo mejor andar su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien hoy largará 9º.

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La grilla estará encabezada por Kimi Antonelli (Mercedes), escoltado en primera fila por Max Verstappen (Red Bull). En la segunda hilera largará Lewis Hamilton (Ferrari) en 3º puesto y Charles Leclerc (Ferrari) en 4º.

La carrera de hoy se podrá ver sólo por Disney+ y por el canal de la F1.

"Estoy con bronca, pero hice lo mejor que pude", admitió el piloto de Alpine, acerca de la etapa preliminar del Gran Premio de Mónaco.

"Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro, como que cambiaba para el lado opuesto al que pensábamos. Es un fin de semana raro en general, no es lo que esperábamos", admitió el argentino.

Esta será la grilla de largada: