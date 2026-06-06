Claudio Grippo: "Si volviera a nacer jugaría al rugby porque me dio un montón de amigos"

En el presente de Sociedad Sportiva en el rugby local, regional y nacional, con un invicto desde que comenzó la temporada (13 partidos), el exbasquetbolista Claudio Grippo juega un rol importante como colaborador del staff técnico encabezado por Diego Samuel.

Convocado al plantel superior por el dirigente Martín Azpiroz, su función pasa por contribuir a la cohesión del grupo y también aportar aspectos desde lo técnico en lo que fue su especialidad, la segunda línea. En cuya formación Paloma también brilló en su etapa como jugador de rugby formando dupla con Pedro Lacana, por ejemplo.

Esta semana habló con El Diario Deportivo acerca de su rol en Las Palomas, su pasado en el básquetbol y cómo convive esa experiencia con este presente.

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"Nunca me fui del club, siempre estuve ahí. Este año cuando me dieron la posibilidad de estar con el staff de Primera, me dije qué voy a hacer, porque son chicos que vienen jugando hace rato y tienen todo bastante claro. Si vas a un entrenamiento tenés ochenta u ochenta y cinco jugadores entrenando. La idea es que jueguen todos y a veces hay chicos que quedan afuera que no juegan. ¡Sportiva tiene hoy Primera, Intermedia, Preintermedia y Preintermedia B! Y no conseguimos a nadie que tenga Preintermedia B. Entonces hay que salir a buscar otros partidos, hablar con esos chicos, mantenerlos en contacto con la pelota y con entrenamiento aunque no jueguen. Mi función es más para estar con el grupo, para que no se desarme, que siga siendo un equipo. Es muy lindo equipo, espectacular. Y estar ahí en el club al que representé como jugador, donde después me mantuve con los veteranos para apoyar en lo que fuera y hoy formar parte de un equipo que la está rompiendo, es un orgullo", explicó Grippo.

Hoy se abre otro desafío para Sociedad Sportiva con su participación en el campeonato Regional Pampeano, con debut como local ante Los Cardos de Tandil (ver nota aparte).

"Ahora empieza lo lindo para nosotros, porque en el Pampeano tenés que presentar Primera, Intermedia y Preintermedia, tenés que presentar los tres equipos. Este sábado ante Los Cardos seguramente presentemos una Pre B contra otro equipo, para que todos puedan jugar los chicos de esa categoría. Como dije, estar en un equipo donde a mitad de año sigan yendo a entrenar a pesar del frío, de no jugar y que no se hayan bajado, es muy bueno. Todos entienden que es por el club. Nosotros entendemos que todos tienen que jugar, pero ellos a pesar que se dan cuenta que jugarán poco, siguen yendo y entrenando. Eso es estar unidos y tener sentido de pertenencia", agregó.

Su pasado deportivo tiene que ver con el básquetbol, ya que él y sus hermanos jugaron en Olimpo. En su caso, fue profesional también en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

"Siempre digo que jugué al básquetbol profesionalmente y se me hizo muy fácil porque jugué en mi club. Cuando fui a Gimnasia le empecé a perder el gusto a lo que era jugar al básquetbol y lo hacía como un trabajo. Pero tenía que hacerlo bien. Pero a los 30 años, teniendo un contrato para seguir jugando Liga, lo rechacé y me empecé a entrenar y me fui a jugar al rugby porque no quería hacer más deporte profesional. Me pareció espectacular jugar por tu club, por tu camiseta, tiran todos para el mismo lado porque a todos les importa que el club gane, no que uno gane para que al otro año hacer un buen contrato. Una vez me preguntaron si volviera a nacer, si volvería a jguar al rugby o al básquetbol. Y jugaría al rugby, que me dio un montón de amigos y eso vale mucho más que la plata que pudiera haber ganado en el básquetbol", agregó.

Grippo también se refirió a otros temas relacionados a su paso tanto por el básquetbol como por el rugby.

Esta es la nota completa: