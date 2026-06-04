Lugares para realizar la actualización de beneficios del transporte público

Desde el ejecutivo municipal informaron los lugares destinados para las actualizaciones de los beneficios correspondientes al transporte público para: discapacidad, pasajero frecuente y estudiantes de inicial, primario y secundario.

El trámite es presencial y se debe presentar: DNI, tarjeta Sube y Certificado de Discapacidad vigente o constancia de alumno regular, según sea el atributo.

Puntos de atención:

Lunes a viernes:

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*Vicente López 194, 8 a 20.

*UNS, Alem 1253, 8 a 20.

*UNS, Campus de Palihue, 8 a 14.

*Visión 2000, Belgrano 153, locales 78 y 83, de 8 a 19.

*Punto Digital Cerri, Juan José Paso 405, de 8 a 14.

*Terminal de Ómnibus, de 8 a 14.

*Villa Mitre, Garibaldi 149, de 8 a 17.

*Villa Rosas, Perito Moreno 2133, de 8 a 19.

*Cabildo, Buenos Aires 41, 7 a 13.

*Delegación de Harding Green, Pilcaniyén 4000, de 7 a 12.

*Delegación Las Villas, Láinez 2280, de 8 a 13.

*Delegación de Ing. White, Av. Gral. San Martín 3466, de 8 a 13.

Lunes a domingos:

*Bahía Plaza Shopping, de 10 a 21.