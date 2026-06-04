Lugares para realizar la actualización de beneficios del transporte público
Los trámites tienen que realizarse de manera presencial en las direcciones indicadas por el Municipio de Bahía Blanca.
Desde el ejecutivo municipal informaron los lugares destinados para las actualizaciones de los beneficios correspondientes al transporte público para: discapacidad, pasajero frecuente y estudiantes de inicial, primario y secundario.
El trámite es presencial y se debe presentar: DNI, tarjeta Sube y Certificado de Discapacidad vigente o constancia de alumno regular, según sea el atributo.
Puntos de atención:
Lunes a viernes:
*Vicente López 194, 8 a 20.
*UNS, Alem 1253, 8 a 20.
*UNS, Campus de Palihue, 8 a 14.
*Visión 2000, Belgrano 153, locales 78 y 83, de 8 a 19.
*Punto Digital Cerri, Juan José Paso 405, de 8 a 14.
*Terminal de Ómnibus, de 8 a 14.
*Villa Mitre, Garibaldi 149, de 8 a 17.
*Villa Rosas, Perito Moreno 2133, de 8 a 19.
*Cabildo, Buenos Aires 41, 7 a 13.
*Delegación de Harding Green, Pilcaniyén 4000, de 7 a 12.
*Delegación Las Villas, Láinez 2280, de 8 a 13.
*Delegación de Ing. White, Av. Gral. San Martín 3466, de 8 a 13.
Lunes a domingos:
*Bahía Plaza Shopping, de 10 a 21.