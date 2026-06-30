La Escuela de Danzas del Fogón brilló en Córdoba y fue elegida la mejor delegación del festival

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La Escuela de Danzas de la Asociación El Fogón de los Gauchos vivió un fin de semana inolvidable en Córdoba al participar del 7° Festival de la Jota Cordobesa, realizado en la localidad de La Carlota, donde fue reconocida como la Mejor Delegación del certamen.

La representación pringlense viajó junto a la Peña Paihuén con más de 50 bailarines y cosechó numerosos premios y reconocimientos en distintas categorías, en un evento que reunió a delegaciones de diferentes puntos del país.

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El profesor Maurice Pinedo destacó que el objetivo inicial del viaje era que los alumnos pudieran conocer nuevas expresiones culturales y sumar experiencia en escenarios de nivel.

"La experiencia fue hermosa. Fuimos con la expectativa de aprender, de conocer culturas y danzas diferentes para que los chicos pudieran adquirir experiencia, y la verdad es que fue un viaje muy positivo", expresó.

Pinedo remarcó además el acompañamiento de las familias y el esfuerzo conjunto que permitió concretar la participación en el festival.

"La colaboración de todos los padres fue fundamental. La planificación entre las dos escuelas de danza hizo posible este viaje y pudimos representar de la mejor manera a nuestro pueblo", señaló.

El docente también valoró el nivel artístico del encuentro y el intercambio con los jurados, quienes compartieron devoluciones con los participantes una vez finalizadas las presentaciones.

"El nivel fue espectacular. Tuvimos la posibilidad de escuchar las devoluciones del jurado y conversar con ellos junto a los chicos. Fue una experiencia muy enriquecedora", sostuvo.

Sobre el ambiente vivido en La Carlota, destacó el carácter familiar del festival y la emoción con la que regresó toda la delegación.

"Nos vinimos muy felices y contentos por todo lo logrado. Sinceramente, no lo esperábamos de esta manera. La emoción todavía dura en los bailarines y también en los padres", concluyó.

La destacada actuación de la Escuela de Danzas de El Fogón de los Gauchos y de la Peña Paihuén no solo dejó importantes premios, sino también la satisfacción de haber representado a Coronel Pringles en uno de los encuentros folklóricos más importantes de la región, reafirmando el crecimiento y la calidad de sus jóvenes artistas.

Los premios

CATEGORÍA INFANTO / MENOR

Pareja de Danza Tradicional: 2do Puesto – Paz Zazali Burón y Teodoro Machado.

Conjunto de Danza Tradicional: 2do Puesto – (Fogón de los Gauchos / Peña Paihuén).

Pareja Maternal / Paternal: 3er Puesto – Nayquén y Enrique Ojeda.

CATEGORÍA JUVENIL (Elegida Mejor Delegación de la Categoría)

Pareja de Danza Tradicional: 1er Puesto – Alma Belio Beratz y Benicio D'Intino.

Conjunto de Danza Tradicional: 1er Puesto – (Fogón de los Gauchos / Peña Paihuén).

Pareja de Danza Estilizada: 1er Puesto – Guadalupe Vivas y Benjamín Ohaco.

Conjunto de Danza Estilizada: 1er Puesto – (Fogón de los Gauchos / Peña Paihuén).

Malambo Individual Femenino: 1er Puesto – Bianca Franco.

CATEGORÍA MAYOR

Pareja de Danza Tradicional: 1er Puesto – Candela López y Nicolás González.

Conjunto de Danza Tradicional: 1er Puesto – (Fogón de los Gauchos).

CATEGORÍA ADULTOS (Elegida Mejor Delegación de la Categoría)

Pareja de Danza Tradicional: 1er Puesto – Gabriela Páez y Martín Cortés.

CATEGORÍA AÑORANZA (Elegida Mejor Delegación de la Categoría)

Pareja de Danza Tradicional: 1er Puesto – Eduardo Esparza y Nidia Perotti.

Conjunto de Danza Tradicional: 1er Puesto – (Fogón de los Gauchos / Peña Paihuén).

🏆 CATEGORÍA ÚNICA

Malambo Combinado Femenino: 1er Puesto – (Fogón de los Gauchos).