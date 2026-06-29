Los Bomberos Voluntarios de Stroeder vuelven a ser parte a la “Cruzada Solidaria al Impenetrable”

Por Agencia Patagones

Una vez más, los Bomberos Voluntarios de la localidad de Stroeder, vuelven a formar parte de la Campaña Solidaria al Impenetrable 2026, con la intención de colaborar y acompañar a familias que necesitan ayuda.

“Nosotros colaboramos con esta campaña y la acompaña desde el año 2019. Cuando se puede viajar de viaja, salvo dos oportunidades que no pudimos. Al mismo tiempo, en la previa, se acompaña juntando las donaciones”, explicó Cintia Peña, jefa del cuartel Stroeder.

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En este sentido, añadió que la idea de viajar es ir a una escuela o algún paraje, con la logística del Leandro Schwab (creador de la movida), quien se contacta con los maestros y ellos le dicen cuáles son las necesidades que tienen puntualmente, tanto en la escuela como los alumnos.

“Las condiciones de todos ellos son muy precarias porque allá prácticamente no tienen nada, por eso la idea de la cruzada es llevarles cosas y mucho afecto porque lo necesitan un montón; que sepan que hay gente que los quiere y se ocupan. Lo comparan con una Navidad”, relató Peña.

Esta acción solidaria busca llevar alimentos, agua, útiles escolares, artículos de higiene, ropa, frazadas, juguetes y otros elementos esenciales a comunidades de la región.

“Cuando los maestros se contactan con Leandro (Schwab) le pasan las necesidades edilicias. Hemos ido a pintarlas, repararlas, hemos llevado bancos. En otros lugares la escuelita tiene solo las paredes y un pizarrón, no cuentan con baños, hay necesidades de uno a infinito”, aseveró.

En este sentido añadió que la política de reparto depende de la cantidad de alumnos en cada escuela. Hacen aproximadamente la recorrida de 15 escuelas y este año “pretenden” sumar algunas más, “y de acuerdo a la cantidad de alumnos, es la cantidad de comida que le dejamos”.

“Porque nosotros sabemos que ahí van a almorzar, todos los días, de lunes a viernes. Entonces tratamos de reforzarles y asegurarles que, en el transcurso del año, con los alimentos no perecederos, tengan la mayor cantidad de comidas posibles”, aseguró.

“Dentro de los pedidos para esta campaña, además de los alimentos, que cuanto más llevemos mejor, estamos pidiendo calzado para niños y adultos, ropa de cama y toallones. En cuanto a ropa estamos bastante bien, porque los vecinos durante el año nos van trayendo”, mencionó.

Además de las escuelas, Peña contó que se toman el tiempo para visitar los lugares donde viven los alumnos, muchos de los cuales están a bastante tiempo caminando, hasta el establecimiento escolar, “donde también hacemos nuestro aporte”.

También en Stroeder están armando juegos para que los alumnos puedan tener su espacio de recreación, con hamacas, toboganes o caballos, “esta fue una idea de los Bomberos Voluntarios de General Daniel Cerri iniciaron y ahora nosotros colaboramos con los nuestros”.

Hasta el momento, adelantó Peña, serán seis los bomberas y bomberos que viajaran al Impenetrable, “aunque pueden sumarse algunos más”.

Dieciocho años solidarios

Según le relató a La Nueva., la titular del cuartel de Bomberos Voluntarios de Stroeder, “Cruzadas Solidarias” está formada hace 18 años.

“Su creador es un ex bombero de Coronel Suárez, Leandro Schwab y su señora, quienes a través de amigos, conocidos y colegas arrancaron con esta campaña. Por medio de bomberos llegaron a muchos cuarteles, uno de ellos el nuestro y viajan a la zona del Impenetrable (Chaco), hacen una parte de Santiago del Estero y este año la idea es hacer una parte de Formosa también”, explicó.

Donaciones

Las donaciones se reciben en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Stroeder, Buenos Aires 68, con fecha de salida, el jueves 30 de julio de 2026.