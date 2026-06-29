Comercial se quedó con el "1": "Era el momento para hacernos fuertes y que nos vean de otra forma"

Comercial se aseguró el primer puesto de la etapa clasificatoria, en el Torneo Apertura de la Liga del Sur en la Primera División "B".

La victoria ante Pacífico de Cabildo, por 4 a 0, le confirmó el "1" y, además, le dio la ventaja deportivo pensando en los playoffs.

"Estamos recontra contentos, mas por cómo se dio el partido, pudimos hacer un gol rápido y después vinieron solos los goles, que nos estaba costando", contó Joaquín Rachi, autor de dos goles ante El Tifón, en El Diario Deportivo

"Era el momento para hacernos fuertes y que nos vean de otra forma ya", agregó.

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"Es un torneo recontra parejo y esta ventaja nos va a venir muy bien", remarcó.

Esta buena campaña del portuario se dio luego de una renovación del plantel y el cuerpo técnico en relación a la temporada anterior.

"Es un grupo muy unido, somos casi todos de la misma edad y creo que eso: el grupo lo es todo para mí", entendió Rachi en relación a la fortaleza del equipo.

En los playoffs y con ventaja deportiva, Comercial cruzará ante Sansinena y Tiro Federal irá ante Rosario Puerto Belgrano.

"Te da otra confianza pero tampoco nos tenemos que relajar, con Sansinena tenemos que salir a buscar el partido y pensar en ganar. Tratar de no llegar a esa final extra", avisó Rachi.

Además, el primer cruce será ante un rival al que no le pudieron ganar en esta temporada.

"En cerri empezamo ganando 1 a 0 y después era un partido bastante cerrado y de un lateral nos hicieron un gol (terminó 1 a 1). Después en cancha nuestra perdimos (1 a 0), tiene que jugadores muy buenos Sansinena", remarcó Joaquín.

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