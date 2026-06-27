Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Mundial FIFA 2026.

Grupo K: Congo lo dio vuelta, hizo historia y se metió en los 16avos de final

Arrancó perdiendo ante Uzbekistán, pero se impuso 3 a 1 y es uno de los 8 terceros.

Foto: El Gráfico.

La República Democrática del Congo hizo historia. Venció a Uzbekistán 3 a 1 y avanzó a los 16avos de final como uno de los 8 mejores terceros.

Los africanos no comenzaron con el pie derecho en el marco de la 3ª fecha del Grupo K.

A los 10 minutos, los asiáticos se pusieron en ventaja por intermedio de Eldor Shomurodov.

Pero la reacción de Congo llegó en el complemento. Yoane Wissa estableció la paridad a los 13 minutos y Fiston Mayele puso el 2 a 1 a los 33 minutos para desatar la locura.

Para cerrar la victoria, otra vez Wissa se anotó a la red y aseguró el pasaje a la próxima instancia.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
Deportes.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE