Grupo K: Congo lo dio vuelta, hizo historia y se metió en los 16avos de final

La República Democrática del Congo hizo historia. Venció a Uzbekistán 3 a 1 y avanzó a los 16avos de final como uno de los 8 mejores terceros.

Los africanos no comenzaron con el pie derecho en el marco de la 3ª fecha del Grupo K.

A los 10 minutos, los asiáticos se pusieron en ventaja por intermedio de Eldor Shomurodov.

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Pero la reacción de Congo llegó en el complemento. Yoane Wissa estableció la paridad a los 13 minutos y Fiston Mayele puso el 2 a 1 a los 33 minutos para desatar la locura.

Para cerrar la victoria, otra vez Wissa se anotó a la red y aseguró el pasaje a la próxima instancia.