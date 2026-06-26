Patagones: una escuela ya le rinde homenaje a un nombre clave en su desarrollo

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 de Carmen de Patagones vivió este viernes el acto de imposición del nombre "Ingeniero Mario José Rovere", en homenaje al profesional que coordinó las obras de ingeniería y electrificación del puente ferrocarretero sobre el río Negro, símbolo de unión entre Carmen de Patagones y Viedma.

La ceremonia reunió a autoridades, docentes, estudiantes, familias y representantes de instituciones de la comunidad. Entre otros, participaron de la jornada la directora provincial de Educación Técnica, profesora Elsa Guillermo; el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte, en representación del intendente Ricardo Marino; y el inspector regional de Educación Estatal, Claudio Martini.

Durante la apertura institucional, el director de la escuela, profesor Mario Duarte, destacó que la imposición del nombre representa un paso fundamental en la construcción de la identidad de la institución.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Nombrar una institución es decir quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde queremos ir. Es elegir una referencia, una memoria y también un horizonte", expresó.

En representación de los estudiantes, Benicio Pérez, alumno de séptimo año de la especialidad Maestro Mayor de Obras, reflexionó sobre el significado de la formación técnica y afirmó que "la educación técnica nos enseñó que construir no es solamente levantar paredes, es crear lugares donde las personas crecerán, trabajarán, estudiarán y compartirán momentos importantes de su vida".

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la comunicación con el doctor Mario Rovere, nieto del ingeniero homenajeado, quien manifestó que para él era "una enorme emoción" participar del acto y explicó que, como director de una institución de formación técnica, comprende el valor que representa el nombre de una escuela.

Mario Duarte, director de la escuela

En representación del intendente Ricardo Marino, el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte, transmitió el saludo del jefe comunal y afirmó que la jornada "no solo" representó la imposición de un nombre, sino también el fortalecimiento de la identidad de una institución que forma a las futuras generaciones de técnicos y profesionales del distrito.

Finalmente, felicitó a toda la comunidad educativa y reafirmó el compromiso del Municipio de Patagones de seguir acompañando a la educación pública como herramienta para el crecimiento y el desarrollo de la comunidad. (agencia Patagones)