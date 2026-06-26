Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

TicketBahía.

Grupo Universitario vuelve a los escenarios para celebrar el Día del Amigo

El show será el Sábado 18 de Julio en el Teatro Rossini en una noche especial para celebrar el Día del Amigo y las entradas están disponibles en TicketBahia.com

Hay canciones que no pasan de moda. Basta que suenen los primeros acordes para volver, aunque sea por unos minutos, a aquellas noches de bailes, reuniones con amigos y recuerdos que siguen intactos. Con esa premisa llega Relive Experiencia Retro, una propuesta pensada para quienes crecieron entre los '70, '80 y '90 y todavía disfrutan de cantar y bailar los grandes clásicos de esas décadas.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la participación especial de Grupo Universitario, una de las bandas más recordadas y queridas de Bahía. Durante años, el grupo fue protagonista de la escena musical local, animando bailes, fiestas y eventos sociales que marcaron a varias generaciones de bahienses. Su repertorio, integrado por clásicos nacionales e internacionales, convirtió a la banda en un verdadero emblema de la música en vivo de la ciudad.

En esta oportunidad, Grupo Universitario volverá a encontrarse con su público para compartir una noche cargada de nostalgia, recuerdos y canciones que siguen vigentes. Será una oportunidad ideal para reencontrarse con amigos de toda la vida y volver a cantar esos temas que marcaron una época.

Las entradas para Relive Experiencia Retro ya están disponibles en TicketBahia.com

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Sociedad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE