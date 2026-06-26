Grupo Universitario vuelve a los escenarios para celebrar el Día del Amigo

Hay canciones que no pasan de moda. Basta que suenen los primeros acordes para volver, aunque sea por unos minutos, a aquellas noches de bailes, reuniones con amigos y recuerdos que siguen intactos. Con esa premisa llega Relive Experiencia Retro, una propuesta pensada para quienes crecieron entre los '70, '80 y '90 y todavía disfrutan de cantar y bailar los grandes clásicos de esas décadas.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la participación especial de Grupo Universitario, una de las bandas más recordadas y queridas de Bahía. Durante años, el grupo fue protagonista de la escena musical local, animando bailes, fiestas y eventos sociales que marcaron a varias generaciones de bahienses. Su repertorio, integrado por clásicos nacionales e internacionales, convirtió a la banda en un verdadero emblema de la música en vivo de la ciudad.

En esta oportunidad, Grupo Universitario volverá a encontrarse con su público para compartir una noche cargada de nostalgia, recuerdos y canciones que siguen vigentes. Será una oportunidad ideal para reencontrarse con amigos de toda la vida y volver a cantar esos temas que marcaron una época.

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Las entradas para Relive Experiencia Retro ya están disponibles en TicketBahia.com