Japón igualó con Suecia y chocará ante Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial
Los asiáticos empataron 1-1 con los europeos, que esperan rival en el Mundial.
Japón y Suecia empataron 1-1 en el AT&T Stadium de Dallas, por la tercera y última fecha del grupo F del Mundial.
Ambas selecciones se clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial y los asiáticos ya conocen a su rival: Brasil.
Daizen Maeda abrió la cuenta para Japón a los 11 minutos del segundo tiempo y Anthony Elanga estableció la paridad.
Suecia se clasificó como una de las mejores terceras y espera para conocer a su próximo rival en el Mundial.
El grupo quedó definido con Países Bajos como líder tras vencer a Túnez, que cerró su participación sin sumar unidades.
De esta manera, neerlandeses y japoneses avanzaron de manera directa, mientras que Suecia consiguió uno de los boletos restantes gracias a su ubicación entre los mejores terceros del Mundial.