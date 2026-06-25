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Mundial FIFA 2026.

Japón igualó con Suecia y chocará ante Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial

Los asiáticos empataron 1-1 con los europeos, que esperan rival en el Mundial.

Japón y Suecia empataron 1-1 en el AT&T Stadium de Dallas, por la tercera y última fecha del grupo F del Mundial.

Ambas selecciones se clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial y los asiáticos ya conocen a su rival: Brasil.

Daizen Maeda abrió la cuenta para Japón a los 11 minutos del segundo tiempo y Anthony Elanga estableció la paridad.

Suecia se clasificó como una de las mejores terceras y espera para conocer a su próximo rival en el Mundial.

El grupo quedó definido con Países Bajos como líder tras vencer a Túnez, que cerró su participación sin sumar unidades.

De esta manera, neerlandeses y japoneses avanzaron de manera directa, mientras que Suecia consiguió uno de los boletos restantes gracias a su ubicación entre los mejores terceros del Mundial.

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