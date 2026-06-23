Giannis Antetokounmpo deja Milwaukee después de 13 temporadas

Miami Heat será el equipo del griego Giannis Antetokounmpo en la próxima temporada de la NBA, dejando de esta manera Milwaukee Bucks, donde estuvo durante 13 temporadas, siendo líder de la franquicia en minutos jugados, partidos disputados, puntos, rebotes, asistencias, tapas y robos.

El dos veces MVP de la NBA, a los 31 años fue traspasado junto a Bobby Portis a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del 'draft'.

El griego tendrá su primera experiencia fuera de Milwaukee, franquicia a la que llegó en 2013 y con la que ganó el título de la NBA en 2021.

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Antetokounmpo promedió esta última temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, pese a perderse más de la mitad de los partidos por diversas lesiones.

Los Bucks quedaron fuera de los playoffs por primera vez en la última década.