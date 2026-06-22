Con los remos y dos goles de Haaland, Noruega venció a Senegal 3 a 2 y está entre los 32 mejores
El centrodelantero escandinavo alcanzó a Mbappé y quedó a un gol de Messi. Definirá el primer puesto con Francia.
Noruega derrotó 3-2 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial.
Erling Haaland prolongó el intratable andar de las estrellas del certamen y facturó por duplicado para la Selección europea.
Marcus Pedersen abrió el marcador para Noruega a los 44 minutos de la primera mitad luego de aprovechar un grosero error defensivo del rival.
En el medio, Ismaila Sarr estableció el descuento por duplicado para Senegal, que hipotecó sus chances de clasificación y cerrará la fase de grupos frente a Irak.
Noruega es escolta de Francia por un gol y en la última jornada tendrán un mano a mano por el primer puesto del Grupo I.
POSICIONES
FRANCIA 6 (+5)
NORUEGA 6 (+4)
SENEGAL 0 (-3)
IRAK (-6)