Con los remos y dos goles de Haaland, Noruega venció a Senegal 3 a 2 y está entre los 32 mejores

Noruega derrotó 3-2 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial.

Erling Haaland prolongó el intratable andar de las estrellas del certamen y facturó por duplicado para la Selección europea.

Marcus Pedersen abrió el marcador para Noruega a los 44 minutos de la primera mitad luego de aprovechar un grosero error defensivo del rival.

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En el medio, Ismaila Sarr estableció el descuento por duplicado para Senegal, que hipotecó sus chances de clasificación y cerrará la fase de grupos frente a Irak.

Noruega es escolta de Francia por un gol y en la última jornada tendrán un mano a mano por el primer puesto del Grupo I.

POSICIONES

FRANCIA 6 (+5)

NORUEGA 6 (+4)

SENEGAL 0 (-3)

IRAK (-6)