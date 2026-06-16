Los dos récords históricos que superó Mbappé con su doblete ante Senegal

l delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de Francia en Mundiales y de la historia de su selección debido al doblete que hizo ante Senegal en la primera fecha del Grupo I en la Copa del Mundo 2026.

Kylian anotó sus goles número 57 y 58 con los Bleus en el primer partido del Mundial y superó a Olivier Giroud como máximo artillero de la selección francesa en su historia.

Un logro de por sí resonante, al saber que el exjugador del Chelsea, hoy en el Lille, le llevó 129 partidos establecer esa marca, mientras que el goleador del Real Madrid lo hizo en apenas 99.

"Creo que voy a batirlo. ¿Cuándo? No lo sé, no pienso mucho en eso. Va a llegar de forma natural, voy a estar contento cuando ocurra y seguiré adelante." señalaba "Kiki" meses atrás.

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Debido al doblete en el estadio de Nueva York Nueva Jersey, también se quedo con el titulo de ser el francés con más goles en Mundiales (14), pasando la marca de Just Fontaine, quien logró los 13 goles en la edición de 1958.

Pero las estadísticas de Mbappé no se quedarían ahí, sino que supero a Lionel Messi (13 goles) e igualando la marca de Pelé y esta a 3 goles de liderar el ranking de artilleros en la Copa Mundial. El alemán Miroslav Klose se mantiene primero con 16.

Máximos goleadores de la Selección Francia

Kylian Mbappé - 58 goles Olivier Giroud - 57 Thierry Henry - 51 Antoine Griezmann - 44 Michel Platini - 41 Karim Benzema - 37 David Trezeguet - 34 Zinedine Zidane - 31 Just Fontaine - 30 Jean-Pierre Papin - 30.

Máximos goleadores franceses en Mundiales

Kylian Mbappé: 14 goles, Just Fontaine: 13 goles,Thierry Henry: 6 goles, Olivier Giroud: 5 goles, Michel Platini: 5 goles Zinedine Zidane: 5 goles, Antoine Griezmann: 4 goles, Raymond Kopa: 4 goles.