Cábala respetada: Tapia subió la foto de siempre, junto a Messi y De Paul antes del debut de la Selección

Respetando la cábala habitual, Claudio Tapia, presidente de la AFA, publicó la foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en la previa del debut de la Selección en el Mundial 2026.

Como siempre, en la foto se los ve juntos y compartiendo unos mates en la intimidad de la concetración.

"Todo juntos", puso tapia, junto a una bandera de Argentina y un mate.

Y abajo agregó una canción: "Por mi bandera la vida yo doy...".