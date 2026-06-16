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Mundial FIFA 2026.

Cábala respetada: Tapia subió la foto de siempre, junto a Messi y De Paul antes del debut de la Selección

El presidente de la AFA lo subió a sus redes como es habitual.

Respetando la cábala habitual, Claudio Tapia, presidente de la AFA, publicó la foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en la previa del debut de la Selección en el Mundial 2026.

Como siempre, en la foto se los ve juntos y compartiendo unos mates en la intimidad de la concetración.

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"Todo juntos", puso tapia, junto a una bandera de Argentina y un mate.

Y abajo agregó una canción: "Por mi bandera la vida yo doy...".

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