Senado: La Libertad Avanza busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

La Libertad Avanza busca acuerdos con los bloques dialoguistas del Senado para suspender la sesión del próximo jueves, y así evitar que se trate el pedido de interpelación al jefa de Gabinete, Manuel Adorni, como impulsa el bloque peronista.

Fuentes parlamentarias señalaron que la intención de la LLA, que conduce Patricia Bullrich, es desactivar la sesión del jueves donde se iba a tratar siete pliegos de jueces, y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, donde aún falta consensuar algunos puntos.

Para mañana, la vicepresidenta Victoria Villarruel, citó a la reunión de Labor Parlamentaria a las 18 para definir la fecha en que brindará su informe de gestión de Adorni, aunque el oficialismo adelantó que será el 2 de julio, pero también el temario de la sesión prevista para el 18. (NA)

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