De la mano de Haaland, Noruega goleó a Irak en su debut mundialista

La selección de Noruega se abrazó a la efectividad y goleó a Irak por 4-1 en la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

Para los europeos marcaron el delantero Erling Haaland, con un doblete a los 29 y 42 minutos del primer tiempo, el defensor Leo Oestigaard en 31 del complemento y el volante Kristian Thorstvedt a los 51, mientras que el delantero Aymen Hussein había marcado la igualdad parcial a los 38 de la primera etapa.

El triunfo ubica a Noruega en el primer lugar de la Zona I, con misma cantidad de puntos pero mejor resultado que Francia, mientras que el elenco iraquí está en el último, sin puntos.

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En la próxima fecha, el equipo en el que se destaca Haaland enfrentará a Senegal, el lunes 22 de junio a las 21:00, mientras que Irak deberá medirse con la Selección francesa, el mismo día desde las 18:00 (ambos en horario argentino).