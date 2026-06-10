Adorni sigue los pasos de su mujer y se adhiere al Régimen Simplificado de Ganancias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias, que permite presentar una declaración jurada menos detallada, confirmaron fuentes oficiales.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y en las vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, se conoció la novedad, en función de los registros de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que involucra al funcionario y su esposa, Bettina Angeletti,

Según revelaron desde el entorno del ministro coordinador, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias permita facilitar la declaración y que los datos lo recopile ARCA. Además, se cuidan de aclarar que no darán lugar al blanqueo de dólares que no hayan sido declarados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel Ni Bettina", aclaró uno de sus colaboradores.

Se trata de una modalidad especial a la que pueden adherir las personas humanas que cumplan ciertos requisitos. La presentación se realiza en base a una declaración jurada precargada por ARCA, que la persona puede modificar, confirmar y presentar. "Permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa", sostiene el organismo desde la página web.

Las claves de la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, que pidieron Manuel Adorni y su esposa

Según se describe en el propio sitio de ARCA, si una persona adhiere al Régimen Simplificado de Ganancias, queda exceptuado de cumplir con la obligación de informar su patrimonio y consumos personales.

Una alta fuente de ARCA explicó a TN que el hecho de haber ingresado al Régimen Simplificado de Ganancias no significa que la persona se haya acogido directamente al beneficio del régimen de inocencia fiscal. Puede que sí. Puede que no. En el Gobierno, al cierre de esta nota, no confirmaron que lo haya hecho.

Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que sean contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y obtengan exclusivamente rentas de fuente argentina pueden optar por la modalidad simplificada. Esto permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa.

En la modalidad simplificada los contribuyentes quedan exceptuados de cumplir con la obligación de informar su patrimonio. Abarca a los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025. (N/A y TN)