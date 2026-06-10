La esposa de Adorni solicitó el ingreso al régimen de “inocencia fiscal”

Bettina Julieta Angeletti, esposa de Manuel Adorni, formalizó su solicitud de adhesión al mecanismo de regularización tributaria denominado "inocencia fiscal", amparado bajo la Ley 27.799.

Según la información publicada por La Nación, la presentación fue realizada el 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esta normativa opera como un sistema de sinceramiento para aquellos contribuyentes que mantuvieron activos o ingresos por fuera del circuito formal.

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Este movimiento de regularización patrimonial por parte de Angeletti cobra relevancia debido a que se produce en la antesala de la presentación de las declaraciones juradas del jefe de ministros.

Angeletti se encuentra inscripta como trabajadora autónoma desde abril del año 2017 dentro del rubro de "actividades profesionales, científicas y técnicas", habiendo revocado su condición de monotributista durante un extenso período. No obstante, hasta octubre del año 2025 no había formalizado sus respectivas altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias.

La Ley 27.799 funciona como mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris y habilita un Régimen Simplificado de Ganancias. Quien se acoge evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas.

No es un perdón fiscal absoluto, sino una normalización sin castigo. En el caso de Angeletti, la adhesión al régimen y su formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena.

El régimen optativo al que ingresó Angeletti habilita una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias. Este nuevo formato elimina la obligación de justificar las variaciones patrimoniales (“monto consumido”), limitándose exclusivamente a declarar ingresos, gastos y deducciones.

No existe registro público sobre la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones específicas por las cuales Angeletti decidió sincerar sus números de 2025, año electoral de alto escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios. Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria de conciencia, a asesoramiento fiscal reciente, a presiones mediáticas o institucionales, o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni. (N/A y La Nación)