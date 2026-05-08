Una noche para revivir la esencia de Sumo

El show propone un recorrido por los clásicos inmortales liderados por Luca Prodan y promete una noche cargada de energía, pogo y nostalgia rockera.

Con una puesta potente y un repertorio que revive himnos como La rubia tarada, Los viejos vinagres y Mañana en el Abasto, la banda recrea el espíritu irreverente y explosivo que convirtió a Sumo en una referencia absoluta del rock nacional. El espectáculo apunta tanto a quienes vivieron aquella época como a nuevas generaciones que descubrieron la música de Luca y su legado.

En cada presentación, Fiebre logra transformar el escenario en una verdadera celebración del rock argentino, apelando a la esencia cruda y auténtica que marcó a toda una generación. La propuesta se consolidó como una de las experiencias tributo más convocantes para los fanáticos del género.

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