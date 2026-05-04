El Gobierno niega que Adorni haya gastado US$245 mil para refaccionar la casa del country

Ante las nuevas revelaciones en la investigación judicial por su patrimonio, el Gobierno negó que Manuel Adorni haya gastado US$245 mil en refaccionar su casa en el country de Indio Cuá. Cerca del funcionario aseguraron que ese no es el monto correcto y anticiparon la posibilidad de solicitar una pericia para esclarecer los hechos.

“Ese no es el monto. Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, sostuvo una fuente de jefatura de Gabinete.

La aclaración del Gobierno surgió como respuesta a la declaración testimonial de Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las renovaciones en la propiedad de Exaltación de la Cruz.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este lunes, Tabar aseguró que el ministro coordinador le pagó en efectivo y sin factura US$245 mil por una lista de arreglos que incluyeron una cascada en el jardín, una pileta climatizada y un jacuzzi, entre otros.

Según allegados al jefe de Gabinete, el arquitecto se había comprometido a entregar una factura con todos los gastos de la refacción, pero nunca lo hizo. Además, advirtieron que, en caso de comprobarse alguna irregularidad en la declaración de Tabar, el funcionario responderá “con las denuncias correspondientes”.

¿Cuál fue la declaración del arquitecto que desmintió la Casa Rosada?

El socio del grupo Alta Arquitectura se presentó esta mañana ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar los trabajos realizados en la casa de fin de semana que Adorni compró a fines de 2024 junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

El objetivo de su citación era determinar si el funcionario pagó por las renovaciones y cuánto dinero destinó a esas obras, para analizar si esos gastos coinciden con su situación patrimonial como funcionario público.

En ese sentido, Tabar declaró que las obras en el lote de 400 metros cuadrados de Indio Cuá se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 y que Adorni le pagó todos los arreglos en dos partes: US$55 mil en 2024 y los US$190 mil restantes en 2025.

El contratista también reveló que, mientras se hacía la obra, el funcionario alquiló otra casa en el barrio privado que costó US$13 mil y aportó el celular y los detalles de quienes trabajaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.

El supuesto intercambio entre Adorni y Tabar antes de su declaración

Eso no fue todo. El arquitecto además reveló que antes de presentarse a declarar en Comodoro Py, el jefe de Gabinete intentó contactarlo para brindarle asesoramiento.

Tabar exhibió ante la Fiscalía una conversación reciente de WhatsApp en la que Adorni lo contactó utilizando mensajes temporales.

Allí, el jefe de Gabinete le dijo que necesitaba hablar con él y ambos mantuvieron una conversación telefónica donde Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración para asistirlo.

Si bien el contratista dijo que inicialmente lo consideró, luego fue asesorado y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común. (Fuente: TN).