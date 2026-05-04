Tragedia aérea en Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte
El accidente ocurrió pocos minutos después del despegue y dejó al menos dos muertos, además de varios heridos graves, en una zona urbana de Minas Gerais.
Una avioneta de pequeño porte se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, Brasil, en un dramático accidente que dejó al menos dos personas muertas y tres heridas de gravedad, según informaron autoridades locales.
La aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pampulha y, pocos minutos después, comenzó a presentar problemas técnicos. De acuerdo con reportes preliminares, el piloto habría alertado sobre dificultades durante el vuelo antes de perder el control y terminar impactando contra la estructura de un edificio en el barrio Silveira.
El avión colisionó entre el tercer y cuarto piso, específicamente en la caja de escaleras, lo que evitó una tragedia aún mayor en los departamentos ocupados. El piloto murió en el lugar junto a uno de los pasajeros, mientras que otros tres ocupantes fueron rescatados con heridas severas y trasladados a centros de salud.
Bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en la zona para controlar incendios, asistir a los sobrevivientes y asegurar el edificio afectado. Las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación, mientras el episodio generó fuerte conmoción en Brasil por la magnitud del impacto y los riesgos para residentes urbanos. (N/A)