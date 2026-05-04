Atropello múltiple en Leipzig: dos muertos, varios heridos y conmoción en Alemania
Un vehículo embistió a una multitud en una zona peatonal del centro de la ciudad y el conductor fue detenido en medio de un amplio operativo policial.
Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas este lunes luego de que un automóvil irrumpiera en una concurrida calle peatonal del centro de Leipzig, en Alemania, en un hecho que volvió a sacudir a Europa por su gravedad.
El ataque ocurrió en Grimmaische Strasse, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, donde un Volkswagen SUV atravesó a gran velocidad una zona de alta circulación peatonal, dejando además al menos dos heridos graves y otros lesionados de distinta consideración. Medios locales reportaron escenas de caos, con cuerpos cubiertos en la vía pública y una rápida respuesta de ambulancias y fuerzas de seguridad.
Las autoridades confirmaron la detención inmediata del conductor y señalaron que ya no existe peligro para la población, aunque la investigación continúa para determinar si se trató de un acto intencional, un episodio criminal o un accidente. También trascendieron versiones sobre un posible apuñalamiento vinculado al incidente, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.
El hecho generó una fuerte conmoción en Alemania, especialmente por la repetición de ataques o incidentes similares ocurridos en espacios públicos europeos en los últimos años. Mientras la policía mantiene acordonada la zona, el caso reabre el debate sobre seguridad urbana y prevención en grandes centros comerciales y peatonales. (NA)