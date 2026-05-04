Atropello múltiple en Leipzig: dos muertos, varios heridos y conmoción en Alemania

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas este lunes luego de que un automóvil irrumpiera en una concurrida calle peatonal del centro de Leipzig, en Alemania, en un hecho que volvió a sacudir a Europa por su gravedad.

El ataque ocurrió en Grimmaische Strasse, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, donde un Volkswagen SUV atravesó a gran velocidad una zona de alta circulación peatonal, dejando además al menos dos heridos graves y otros lesionados de distinta consideración. Medios locales reportaron escenas de caos, con cuerpos cubiertos en la vía pública y una rápida respuesta de ambulancias y fuerzas de seguridad.

Las autoridades confirmaron la detención inmediata del conductor y señalaron que ya no existe peligro para la población, aunque la investigación continúa para determinar si se trató de un acto intencional, un episodio criminal o un accidente. También trascendieron versiones sobre un posible apuñalamiento vinculado al incidente, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.

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El hecho generó una fuerte conmoción en Alemania, especialmente por la repetición de ataques o incidentes similares ocurridos en espacios públicos europeos en los últimos años. Mientras la policía mantiene acordonada la zona, el caso reabre el debate sobre seguridad urbana y prevención en grandes centros comerciales y peatonales. (NA)