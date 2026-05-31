Rafa Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

El español Rafael Jódar protagonizó una de las grandes historias de Roland Garros al remontar dos sets de desventaja frente a su compatriota Pablo Carreño y clasificarse a los cuartos de final por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

El duelo español enfrentó a dos generaciones en momentos opuestos de sus carreras. Carreño, que había recuperado un gran nivel en París, comenzó mejor y aprovechó su experiencia para adueñarse de los dos primeros parciales.

Tras recuperarse de un inicio complicado en el primer set, encadenó cinco juegos consecutivos para imponerse 6-4.

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Luego mantuvo el control en la segunda manga, dominando los intercambios desde el fondo de la cancha para repetir el 6-4 y quedar a un paso de la victoria.

Sin embargo, Jódar reaccionó cuando parecía contra las cuerdas. El madrileño elevó su intensidad, comenzó a dominar los puntos largos y aprovechó el desgaste físico de su rival para llevarse el tercer set por un contundente 6-1.

La remontada continuó en el cuarto parcial, donde consiguió el quiebre decisivo para cerrar un 6-2 que igualó el encuentro.

En el set definitivo, Jódar mantuvo la iniciativa y logró dos rupturas que le permitieron escaparse en el marcador.

Además, Carreño sufrió molestias en el brazo durante los últimos juegos, una situación que condicionó su rendimiento.

Finalmente, el joven español selló la remontada con otro 6-2 y alcanzó el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam.

Su próximo rival será Alexander Zverev, número tres del mundo, que avanzó con autoridad tras derrotar al neerlandés Jesper de Jong por 7-6(3), 6-4 y 6-1.

El alemán, finalista en París en 2024, remontó un inicio adverso en el primer set y luego impuso toda su jerarquía para meterse entre los ocho mejores del torneo, donde buscará frenar la sorprendente irrupción de Jódar.