Xi Jinping y Vladimir Putin reforzaron su alianza y firmaron 20 acuerdos de cooperación

Los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin acordaron extender el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia durante una reunión realizada este miércoles en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín.

Durante el encuentro, Xi afirmó que "China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica a largo plazo" y sostuvo que ambos países impulsarán "un sistema de gobernanza global más justo y razonable". Además, aseguró que la relación bilateral "ha entrado en una nueva etapa de mayores logros y un desarrollo más rápido".

El mandatario chino destacó que la cooperación entre ambos países avanzó en áreas como comercio, energía, inversión, transporte, ciencia y tecnología, y remarcó la necesidad de "crear nuevos motores de crecimiento" mediante el desarrollo conjunto de sectores estratégicos.

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Xi también llamó a fortalecer los intercambios en educación, cultura, turismo y deportes, y pidió profundizar la coordinación dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y la APEC.

Por su parte, Putin afirmó que las relaciones entre Rusia y China alcanzaron "un nivel sin precedentes", caracterizado por "una sólida confianza política mutua". También señaló que la cooperación bilateral "superó pruebas y se ha fortalecido con el tiempo".

El presidente ruso sostuvo que el tratado firmado entre ambos países "cobra mayor relevancia en la situación actual" y aseguró que Rusia continuará fortaleciendo la coordinación multilateral con China para "promover un orden internacional más justo y equitativo".

Ambos líderes también intercambiaron posiciones sobre la situación en Oriente Medio y otros asuntos internacionales y regionales.

Tras las conversaciones, China y Rusia firmaron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la coordinación estratégica integral y rubricaron 20 acuerdos de cooperación en áreas vinculadas a economía, comercio, educación, ciencia y tecnología.

Durante una rueda de prensa conjunta, Xi destacó que la visita de Putin —la número 25 a China desde que asumió la presidencia rusa— "demuestra plenamente el alto nivel y la naturaleza especial de las relaciones" entre ambos países.

Putin, en tanto, reiteró que "la cooperación entre ambos países no está dirigida contra ningún tercero ni se ve afectada por cambios geopolíticos". (NA)