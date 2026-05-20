Remontando 22 puntos, los Knicks pusieron el Madison de pie y ganaron en suplementario

Con una sobresaliente actuación de Jalen Brunson, New York Knicks le ganó en suplementario a Cleveland, por 115 a 104 (101-101) en el Juego 1 de las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Los cuartos fueron 23-16, 46-32 y 69-83.

Brunson terminó la noche con 38 puntos y lideró la mayor remontada en la historia de postemporada de los Knicks.

El panorama parecía completamente perdido para Nueva York, que llegó a estar 22 puntos (93-71).

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Sin embargo, el Madison Square Garden despertó junto con su figura. Los Knicks estamparon un parcial de 18-1, con 11 puntos consecutivos de Brunson.

La diferencia pasó de 22 a 5 devolviéndose gentilezas James Harden y Brunson.

Cleveland pudo quedarse con el triunfo en el tiempo regular, pero un triple de Sam Merrill salió del aro con apenas dos segundos restantes.

En el tiempo extra, Nueva Yorkarrancó 9-0, incluyendo un triple clave de Landry Shamet, una pérdida de Harden y un robo decisivo de Mikal Bridges para sellar la victoria.

Por Cleveland, Donovan Mitchell fue el máximo anotador con 29 puntos.

Es la primera vez en toda la historia de la NBA en que los dos primeros partidos de ambas finales de conferencia se decidieron en el tiempo extra.