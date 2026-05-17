Javier Milei no planea viajar al Mundial y busca avanzar en el envío de nuevas reformas al Congreso

Javier Milei no planea viajar al Mundial y busca concentrarse en el envío de nuevas reformas al Congreso. En el Gobierno sostienen que el presidente no tiene previsto trasladarse al exterior para el arranque de la Copa del Mundo y que la prioridad será ordenar la agenda legislativa de las próximas semanas, en medio de las tensiones internas por Manuel Adorni y de las negociaciones con aliados parlamentarios.

“No va al Mundial”, expresan en Nación. El Ejecutivo trabaja sobre un paquete de iniciativas que incluye reformas económicas, cambios en organismos del Estado y nuevas desregulaciones sectoriales. En el oficialismo buscan que el Congreso vuelva a discutir proyectos de gestión y no sólo la situación judicial y patrimonial del jefe de Gabinete. La apuesta es llegar al inicio del Mundial con parte de la agenda encaminada y dejar la reforma electoral para una segunda etapa.

Uno de los proyectos centrales es el super-RIGI, que la Casa Rosada mantiene bajo revisión técnica y prevé enviar la semana próxima. El esquema amplía los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y apunta a sectores que hoy no tienen desarrollo local a gran escala, como baterías de litio, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños y medianos, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, industria aeroespacial y fertilizantes.

El paquete económico también incluye cambios vinculados al mercado de capitales. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, trabaja en una serie de reformas sobre los mercados inmobiliario, de seguros y de capitales, con el objetivo de ampliar fuentes de financiamiento privado, facilitar operaciones y reducir regulaciones sobre instrumentos económicos. Ese esquema forma parte de la agenda que en Balcarce 50 vienen preparando para enviar al Congreso.

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El Gobierno prepara en paralelo una reforma de organismos del Estado para profundizar el ajuste administrativo. La discusión fue parte de la última reunión de gabinete, donde se repasó el plan de gestión 2026/27, la reestructuración presupuestaria, los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con horizonte a fines de mayo, y la revisión de organismos internacionales. En Nación sostienen que ese capítulo busca reducir estructuras, ordenar funciones y sostener la meta fiscal.

El Ejecutivo también trabaja en diez proyectos adicionales que serán enviados al Congreso. Ese listado fue expuesto por Adorni en la mesa política del martes, donde se repasó la agenda parlamentaria en Diputados y Senado. Entre las iniciativas más avanzadas, aparecen el super-RIGI y el paquete de desregulaciones económicas que apunta a seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales.

El cronograma legislativo tiene dos velocidades. Por un lado, la Casa Rosada busca avanzar antes del Mundial con proyectos que considera más viables, como Hojarasca, Zona Fría, Propiedad Privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Por el otro, reconoce que la reforma electoral quedará para después del arranque del torneo, porque todavía no tiene los votos para aprobar el texto original y deberá negociar cambios sobre las PASO.

La decisión de Milei de no viajar al Mundial, al menos en esta etapa, se lee en Balcarce 50 como una señal de concentración política. El presidente busca retomar la iniciativa con reformas económicas, desregulatorias y de ajuste estatal, mientras la mesa política intenta ordenar los votos y contener los frentes internos. Sus integrantes se volverán a reunir en los próximos días. (con información de TN)