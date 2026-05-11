Nuevo revés judicial para la CGT: la causa contra la reforma laboral pasará al fuero que pidió el Gobierno

La Cámara del Trabajo envió este lunes el expediente de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral al fuero Contencioso Administrativo, luego de que este último se declarara competente para dirimir el conflicto.

La decisión fue firmada por los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, que sostuvieron que, en los términos en que fue planteada la demanda, el Estado fue cuestionado en su rol de legislador y que el reclamo se basa directamente en la Constitución Nacional, leyes federales y tratados internacionales. Por ese motivo, concluyeron que la causa debe tramitar en el fuero contencioso administrativo, como quería el Gobierno.

El conflicto se originó a partir de la presentación de la CGT, que pidió declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma aprobada por el Congreso. Al contestar la demanda, el Gobierno solicitó el cambio de fuero al considerar que se trataba de una controversia contra el Estado y no de un conflicto entre empleadores y trabajadores.

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Pese a que el fiscal había dictaminado que el caso debía seguir en la justicia laboral, la Cámara falló en sentido contrario y respaldó el planteo del Ejecutivo. Se trata del segundo avance judicial para la gestión de Javier Milei en este tema, luego de que se reactivara la vigencia de la reforma mientras se discute el fondo de la cuestión.

En su resolución, los jueces también cuestionaron el trámite adoptado en el fuero laboral y señalaron que generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso.

En paralelo, el Gobierno argumentó que la CGT impugnó la ley sin señalar un perjuicio concreto derivado de su aplicación. Según el Ejecutivo, la mera vigencia de la norma no genera un daño actual que justifique la intervención judicial.

Además, los representantes del Estado cuestionaron la legitimación de la central obrera para impulsar una acción colectiva de este tipo. Sostuvieron que, como entidad de tercer grado, la CGT no puede representar de manera automática a todos los trabajadores sin demostrar una afectación específica ni cumplir los requisitos exigidos para este tipo de demandas.

A este revés de la CGT se suma la decisión de la jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, que el viernes ratificó la vigencia de la reforma laboral tras dejar sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la ley.

Con este nuevo pronunciamiento, la cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 quedó definitivamente revocada. En esa resolución, el juez Raúl Horacio Ojeda había hecho lugar al planteo del gremio y suspendió artículos vinculados con indemnizaciones, modalidades de contratación, jornada laboral y aspectos relacionados con la representación sindical. (TN)