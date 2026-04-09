Alta expectativa de los comerciantes por la próxima "Noche del Centro"

El 198º aniversario de Bahía Blanca servirá de marco para el regreso de La Noche del Centro, una iniciativa para poner en valor el sector comercial y gastronómico de la ciudad.

"La verdad es que una idea positiva queremos festejar el aniversario de Bahía como si fuese un cumpleaños y desde nuestro lado como comerciantes nos adherimos a este festejo por el 198 aniversario y por suerte cada vez se suman más comercios a esta Noche del Centro que está generando mucha expectativa y ojalá sea una buena jornada para todos", indicó Verónica Salduti, de la Cámara de Comercio.

La primera edición de La Noche del Centro fue realizada en la previa de la última Navidad con un éxito marcado por la gran cantidad de personas que se acercaron y el nivel de consumo conseguido en una propuesta que apunta a fortalecer a un sector que viene siendo golpeado por la recesión.

"En la edición de Navidad la respuesta fue excelente la pasamos muy bien nosotros y la gente que se acercó al centro, mucha de los barrios, que aprovechó la ocasión y de la zona incluso vinieron. Las propuestas que tenían que ver con la temática navideña estuvieron muy bien y la gente se enganchó. Ahora esperemos que se pueda revivir todo eso y que lo podamos establecer como algo fijo", se esperanzó, en diálogo con Panorama, por LU2.

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La propuesta es no solo comercial, ya que la Municipalidad dispondrá de una serie de espectáculos y entretenimientos para público de distintas edades.

"La idea es que la gente aproveche la ocasión para recorrer el centro de otra manera y compre con comodidad y la pase bien, por eso los comercios salen con distintas propuestas, con descuentos de distinto tipo, otros acercan espectáculos propios para toda la familia y otros que van a estar en un escenario en la escalinata de la Municipalidad, en donde van a estar bandas como Tachame la doble y, Kaiser Carabela. Me parece que va a estar bueno y hay que aprovechar la ocasión", resaltó.

La realidad del país no deja de impactar en una ciudad que, además, tuvo que sortear catástrofes climáticas que dejaron su huella en todos los bahienses. Con esta "Noche del Centro" se pretende traccionar desde lo público y privado para cambiar un poco esa dinámica y fortalecer nuevamente al sector.

"Somos consientes de que quizás no es el mejor momento económico para las personas, pero este aniversario de la ciudad es una buena oportunidad para aprovechar el recorrer el centro de otra manera. Así que invitamos a todas las personas de Bahía y la zona para festejar el aniversario y sumarse a esta propuesta. Ojalá que sea una buena jornada para los comerciantes y gastronómicos que van a estar dando distintas propuestas que invitan al consumo", afirmó.

Junto a la Noche del Centro estará "Plaza Viva", desde las 14 en plaza Rivadavia, con espectáculos de artistas locales, feria de la Economía Social con más de 120 emprendedores, food trucks, actividades para infancias y presentaciones itinerantes.

"O´Higgins va a ser peatonal y Alsina también, lo cual es una alternativa diferente para todo aquel que viene al centro a diario, ahora lo podrá hacer mucho más relajado y con tiempo para poder aprovechar las diferentes opciones. El evento comienza a las 17 y culmina a las 21 y han adherido más casi 300 locales, muchos más de lo que fue para la primera edición realizada en 2025, por lo que estamos muy contestos y expectantes", remarcó.

"Para nosotros es un día normal porque la mayoría estamos abiertos los sábados hasta esa hora y con respecto a lo ocurrido el pasado viernes en el shooping es una situación lamentable y cada uno sabe lo que hace", finalizó Verónica Salduti.