Rige el paro de la UTA en el AMBA: hay largas filas en las paradas de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva a cabo una reducción de tareas, por lo que hay menos frecuencia de colectivos en el Área Metrolpolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del conflicto originado por la falta de fondos para pagar los salarios.

La medida la implementan las empresas que aún no recibieron los pagos por parte del Gobierno, luego de haber recortado en las últimas horas las frecuencias en un 30 %, lo que originó una merma que perjudicó a miles de usuarios.

Si bien el Gobierno afirmó que ya había girado el dinero, la dirigencia de la UTA advirtió que esos fondos no alcanzaron a todas las empresas y por tal motivo convocó al paro.

"Encontrándonos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados", aseguraron desde la UTA en un comunicado.

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Se trata de un centenar de líneas afectadas y entre las que se sumarían al paro figuran la 1; 2; 10; 15; 17; 20; 22; 24; 28; 33; 37; 45; 53; 59; 60; 70; 86; 91; 89; 100; 111; 130 y 152.

Asimismo y en referencia a la reducción de frecuencias y a la falta de subsidios provinciales y estatales, la UTA agregó: "Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo".

En tanto, este jueves se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte para discutir el reclamo por mayores subsidios para cubrir el aumento del gasoil y evitar nuevos conflictos que afecten el servicio en el AMBA.

El encuentro fue programado para las 11 en la sede de la cartera de Transporte, adonde asistirán representantes de las cámaras CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA.

Este miércoles a la mañana las empresas de transporte de pasajeros le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alertaron que, de no haber una actualización en la estructura de costos y el pago de subsidios adeudados, no podrán garantizar el servicio ni pagarle a los choferes.

El martes y miércoles, los pasajeros se vieron afectados por una menor frecuencia de colectivos porque las empresas redujeron en un 30 % el servicio, en medio de su pedido de actualización de subsidios por la suba del 25 % en el último mes por la guerra en Medio Oriente. (NA)