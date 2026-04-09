Realizarán un encuentro gratuito para emprendedores con fines solidarios

Se desarrollará en la sala 1 del cine del Bahía Blanca Plaza Shopping. Foto: archivo-La Nueva.

El próximo martes 21 de abril, a partir de las 18, en la sala 1 del cine del Bahía Blanca Plaza Shopping, se realizará un encuentro dirigido a emprendedores locales enfocado en brindar herramientas concretas para impulsar, desarrollar y potenciar proyectos.

La actividad será gratuita, con cupos limitados, y se solicitará como entrada solidaria la donación de útiles escolares.

La jornada contará con la participación de Carolina Olazagasti y Connie Ansaldi. Olazagasti presentará la charla Cómo multiplicar los resultados de tu emprendimiento sin trabajar más horas. Las 7 claves para construir un negocio exitoso, mientras que Ansaldi brindará la conferencia Lo imposible sólo tarda un poco más.

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Alejandra Beligoy, en tanto, formará parte de la propuesta como anfitriona del encuentro.

El evento también incluirá una instancia solidaria: durante la jornada se donará a Jóvenes Empresarios una de las dos "Rosas por la Paz", creadas por el orfebre argentino Juan Carlos Pallarols. La pieza será posteriormente subastada en la tradicional Noche de las Etiquetas con fines benéficos.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente, debido a la capacidad limitada de la sala.