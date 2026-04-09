Recuperan una moto robada en Pringles tras un allanamiento

Una moto que había sido sustraída el 30 de marzo pasado en Coronel Pringles fue recuperada por la Policía de esa ciudad luego de un allanamiento que, a su vez, permitió identificar a un posible sospechoso del hecho.

Se trata de una Honda 125cc., que había sido robada de la vereda de un domicilio ubicado en Bolívar al 600.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad y de distintas pruebas reunidas en la investigación, pudieron establecer hacia dónde había sido trasladado el vehículo, así como las características de los ladrones.

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De esa manera se logró una orden judicial de allanamiento al domicilio de Pellegrini 2449, donde vive Ariel Alberto Laina, de 19 años.

En la vivienda se logró el secuestro del caño de escape del rodado, mientras que en un terreno cercano a la esquina de Alvear y Bahía Blanca se encontró la moto, oculta debajo de unas ramas y sin el caño de escape.

Los investigadores creen que el joven nombrado pudo actuar en el delito en compañía de un menor de 17, aunque por el momento no se tomó ninguna medida con ellos.

Los elementos secuestrados permanecen en la dependencia policial, a la espera de ser restituidos a su propietaria (agencia Coronel Pringles).