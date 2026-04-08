Allanamiento positivo en Stroeder por un hurto

Un allanamiento con resultados positivos, en el marco de una causa por hurto, se dio en las últimas horas en la localidad de Stroeder.

Así lo confirmó la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones, a partir del reporte del personal del destacamento policial de aquel medio.

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 1 se allanó una vivienda y se procedió al secuestro de dos pinzas, conectores macho y hembra, retazos de cables y una remera, todos elementos de interés en la investigación de dicha causa.

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Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado actuante.

No hubo detenidos y no se dieron otros detalles del procedimiento (agencia Carmen de Patagones).