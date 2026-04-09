"Es una de las formas que tengo de devolverle al club todo lo que me dio", dijo Mario Rey Saravia

Este jueves Mario Rey Saravia, veterano de rugby de Sociedad Sportiva, presentará el libro "No se quiere lo que no se conoce", su primer trabajo literario que incluye cuentos, historias y personajes del rugby del Blanco, desde los inicios en 1958 a hoy.

La presentación será en el quincho de La Carrindanga (Aguado y Bambill) a las 19.30, aunque ayer "Marito" adelantó detalles del libro en diálogo con El Diario Deportivo, el streaming que va de lunes a viernes a las 14 por la web de La Nueva.

"Estoy esperando la presentación del libro con mucha expectativa. No soy escritor habitual, es la primera vez. No sé si será la última, pero estoy muy nervioso, como antes de entrar a un partido", dijo Rey Saravia.

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"(El título del libro) Es una frase que escuché y que es un refrán. Difícil querer lo que uno no conoce, en distinos aspectos de la vida. Contiene mis cuentos y mis historias sobre lo que yo recuerdo y cómo lo recuerdo", dijo.

"Mucha gente me decía 'tenés que insistir, tenés que plasmarlo, tenés que llevarlo a libro'. Pero muchos relatos se habían perdido porque los había enviado en casillas de correo que ya no tenía más. Pero los pudimos recuperar", contó, en relación al rescate de recuerdos y anécdotas que fueron la base del trabajo.

"Está la famosa historia del enano de jardín. También, un poco de mito, un poco de leyenda, pero es algo que pasó más allá que uno le agrega un poco de chimichurri, je. Hay un par de cuentos sobre las creencias, la Difunta Correa y el Gauchito Gil", adelantó.

"No se quiere lo que no se conoce" transita la preventa con muy buen suceso.

"Hicimos quinientos libros para el club, porque esto es para Sociedad Sportiva, no es mío. Es mío porque lo hice, pero si deja un pesito, que lo va a dejar, es para el club. Es una de las formas que tengo de devolverle al club todo lo que me dio. Si, ya se vendieron más de la mitad, va muy bien", dijo Rey Saravia.

Mario contó que ha escrito cuentos, algunos artículos y relatos pero que la labor del escritor la vivenció de manera muy positiva.

"Me resulta muy grato. Más allá que a algunos les pueda divertir una historia y a otros no. Muchos cuentos son tan creíbles y tan reales como cada uno los quiera creer", dijo.

También se refirió al espíritu de club que, como veterano, intentó plasmar en el libro.

"Hay una cosita que encnontré en el libro que escribí. Digo: 'Y a mí de qué me toca jugar'. Yo digo que los veteranos del club no jugamos de lo que nos gusta sino que nos gusta de lo que nos toca jugar. Cumplimos el rol que el club necesita, en el momento que necesita. Durante muchos años fui el capitán de la Primera y era una especie de dueño (del equipo). Pero al año siguiente que dejé de jugar, fui el aguatero del equipo y Fernando Azpiroz el entrenador. Yo iba y venía y cero problema. Creo que ese es el espíritu importante. Hoy tenemos un equipo de managers que nunca jugaron al rugby pero que son mis hermamos, están ahí y los agregamos al listado del libro. Probablemente no sepan la mitad de las reglas, pero aman pertenecer. En todos los clubes ese sentimiento es importante", afirmó.

También fue consultado sobre el rugby de ayer y el de hoy, la llegada de sus relatos con los más jóvenes y el interés que pudieran despertar esas historias.

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