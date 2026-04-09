Tercera y última parte de la fecha 3 correspondiente a la LBB Oro
Juegan Barrio Hospital-Estudiantes, Olimpo-Bahiense e Independiente-Estrella.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Se disputarán esta noche los tres partidos que habían quedado pendientes el lunes 30 a raíz del corte de luz general en la ciudad, correspondientes a la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".
De esta manera, en la tercera parte de la fecha, completarán Barrio Hospital-Estudiantes, Olimpo-Bahiense del Norte e Independiente-Estrella, todos desde las 21.
En los dos encuentros disputados ese día, se registraron resultado abultados, con Pacífico superando como local a Liniers, 78 a 56 y Pueyrredón consiguiendo la victoria ante un desconocido Villa Mitre, por 86 a 46.
En tanto, dos días más tarde, Napostá derrotó de visita a Leandro N. Alem, por 67 a 59.
Barrio Hospital-Estudiantes
Choque de extremos, con Estudiantes fortalecido tras sus derrotas iniciales ante Villa Mitre y Pacífico, dos rivales de los fuertes.
Los locales, en tanto, cedieron en el debut, en suplementario ante Bahiense, y de visita frente a Estrella.
Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Lucas Andrés.
Novedades: en el local, Nahuel Cámara venía moviendo y anoche ratificaron su recuperación, por lo que está en condiciones de debutar. Además, Barrio metió el pase de Francisco Anaya, ex 9 de Julio, y si se confirma la habilitación también estará a disposición.
En tanto, en Estudiantes continúa recuperándose de la lesión Sebastián Ranieri.
Olimpo-Bahiense
Bahiense dejó en el camino a los dos flamantes ascendidos: Barrio Hospital (necesitó suplementario) e Independiente, con más comodidad.
El aurinegro, por su parte, llega tras el golpe inicial frente a Independiente, aunque revitalizado por el triunfo ante L.N. Alem.
Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).
Árbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco y Alberto Arlenghi.
Novedades: no juega en el local Gaspar Mariezcurrena (contractura). En tanto, Bahiense sigue con la ausencia de Augusto Lamonega (hombro), que tendrá para un tiempo de recuperación y Bruno Lozano está en duda a raíz de un esguince de tobillo.
Independiente-Estrella
Independiente vuelve a su cancha, en la que festejó en el debut su regreso a la máxima categoría venciendo a Olimpo. Ya en la segunda presentación no pudo frente a Bahiense.
Estrella por, su parte, tuvo el último tiro para ganar ante Pacífico y se recuperó contra Barrio Hospital.
Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.
Novedades: en el viola aún sigue recuperándose Matías Ponzoni (cintura) y en Estrella evaluarán a Alan Pan, con un cuadro gripal.
Posiciones
Así se ubican:
1º) Napostá (3-0), 6 puntos (*)
2º) Pacífico (2-1), 5 (*)
3º) Estudiantes (2-0), 4
3º) Bahiense (2-0), 4
3º) Pueyrredón (1-2), 4 (*)
3º) Villa Mitre (1-2), 4 (*)
3º) L.N. Alem (1-2), 4 (*)
8º) Estrella (1-1), 3
8º) Independiente (1-1), 3
8º) Olimpo (1-1), 3
8º) Liniers (0-3), 3 (*)
12º) Barrio Hospital (0-2), 2
(*) Tienen un partido más.