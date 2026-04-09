Tercera y última parte de la fecha 3 correspondiente a la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Se disputarán esta noche los tres partidos que habían quedado pendientes el lunes 30 a raíz del corte de luz general en la ciudad, correspondientes a la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

De esta manera, en la tercera parte de la fecha, completarán Barrio Hospital-Estudiantes, Olimpo-Bahiense del Norte e Independiente-Estrella, todos desde las 21.

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En los dos encuentros disputados ese día, se registraron resultado abultados, con Pacífico superando como local a Liniers, 78 a 56 y Pueyrredón consiguiendo la victoria ante un desconocido Villa Mitre, por 86 a 46.

En tanto, dos días más tarde, Napostá derrotó de visita a Leandro N. Alem, por 67 a 59.

Barrio Hospital-Estudiantes

Choque de extremos, con Estudiantes fortalecido tras sus derrotas iniciales ante Villa Mitre y Pacífico, dos rivales de los fuertes.

Los locales, en tanto, cedieron en el debut, en suplementario ante Bahiense, y de visita frente a Estrella.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Lucas Andrés.

Novedades: en el local, Nahuel Cámara venía moviendo y anoche ratificaron su recuperación, por lo que está en condiciones de debutar. Además, Barrio metió el pase de Francisco Anaya, ex 9 de Julio, y si se confirma la habilitación también estará a disposición.

En tanto, en Estudiantes continúa recuperándose de la lesión Sebastián Ranieri.

Olimpo-Bahiense

Bahiense dejó en el camino a los dos flamantes ascendidos: Barrio Hospital (necesitó suplementario) e Independiente, con más comodidad.

El aurinegro, por su parte, llega tras el golpe inicial frente a Independiente, aunque revitalizado por el triunfo ante L.N. Alem.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco⁩ y Alberto Arlenghi⁩.

Novedades: no juega en el local Gaspar Mariezcurrena (contractura). En tanto, Bahiense sigue con la ausencia de Augusto Lamonega (hombro), que tendrá para un tiempo de recuperación y Bruno Lozano está en duda a raíz de un esguince de tobillo.

Independiente-Estrella

Independiente vuelve a su cancha, en la que festejó en el debut su regreso a la máxima categoría venciendo a Olimpo. Ya en la segunda presentación no pudo frente a Bahiense.

Estrella por, su parte, tuvo el último tiro para ganar ante Pacífico y se recuperó contra Barrio Hospital.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: en el viola aún sigue recuperándose Matías Ponzoni (cintura) y en Estrella evaluarán a Alan Pan, con un cuadro gripal.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (3-0), 6 puntos (*)

2º) Pacífico (2-1), 5 (*)

3º) Estudiantes (2-0), 4

3º) Bahiense (2-0), 4

3º) Pueyrredón (1-2), 4 (*)

3º) Villa Mitre (1-2), 4 (*)

3º) L.N. Alem (1-2), 4 (*)

8º) Estrella (1-1), 3

8º) Independiente (1-1), 3

8º) Olimpo (1-1), 3

8º) Liniers (0-3), 3 (*)

12º) Barrio Hospital (0-2), 2

(*) Tienen un partido más.