Dos cisternas y un acueducto: avanza una obra clave para el sistema hídrico de la ciudad

El Intendente Federico Susbielles recorrió el avance en la construcción de dos nuevas cisternas y del acueducto que conectará los barrios Patagonia, Bosque Alto y los Chañares, una intervención clave para potenciar el servicio de agua potable y acompañar el crecimiento urbano en Bahía.

El proyecto incluye dos grandes reservorios y 13 kilómetros de cañería con sus correspondientes estaciones de bombeo, lo que permitirá optimizar el suministro y la presión de agua en General Cerri, Villa Bordeu, Chañares, Don Ramiro y aledaños, además de ampliar la posibilidad de conexión en distintos sectores de la ciudad que no cuentan con la factibilidad del servicio.

“Venimos de pasar el mejor verano de las últimas décadas en materia de abastecimiento y distribución de agua, y eso no es casual: hay una decisión del gobernador Axel Kiciloff de invertir en la ciudad para mejorar el servicio de agua potable”, expresó Susbielles.

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“Estamos convencidos de que cuando concluya este plan de obras habremos solucionado un problema histórico de Bahía Blanca”, aseguró el jefe comunal.

La inversión de las obras en marcha supera los 30 mil millones de pesos y forma parte del plan hídrico multianual impulsado por el gobierno provincial.