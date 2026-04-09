Pezzella volvió luego de 8 meses: su mensaje, los saludos de la Scaloneta y lo que dijo Coudet

Germán Pezzella volvió a jugar ayer, en el empate de River ante Blooming por Copa Sudamericana, lo que significó su regreso tras la lesión de rodilla.

El bahiense ingresó a los 10 minutos, tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta a las 3 minutos, y salió reemplazado a los 85 por Paulo Díaz.

"Vengo de inactividad, hace mes y medio entreno con el equipo. De tanto salto tenía el gemelo un poco cargado, ya habíamos hablado que era hasta donde pueda", dijo Germán tras el 1 a 1 en Bolivia.

En ese sentido también opinó el entrenador millonario Eduardo Coudet.

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“Creo que estaba acalambrado porque el campo estaba muy pesado, sobre todo en la zona central”, explicó en el mismo sentido.

El último partido del bahiense de 34 años había sido el 9 de agosto de 2025 ante Independiente, cuando sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda.

Tras su regreso, Pezzella también realizó una publicación en su cuenta de Instagram: "Volver a empezar", puso Germán.

Ahí mismo llegaron los mensajes de cariño y alegría por su vuelta, entre ellos varios compañeros de Selección y con quien fue campeón del mundo en Qatar.

"Nunca te fuiste" , le puso Emiliano "Dibu" Martínez.

"Qué lindo volver a verte pelado!", le comentó otro arquero, Gerónimo Rulli.

Con algunos "emojis" también se sumó su amigo Marcos Acuña, quien también había subido una historia con la siguiente frase: "Feliz por tu vuelta amigo".