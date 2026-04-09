El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 10 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 10 de abril una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará cálido con nubosidad variable y viento leve desde el noroeste y norte. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se prevé templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 18 grados.