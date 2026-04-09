El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 10 de abril una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará cálido con nubosidad variable y viento leve desde el noroeste y norte. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se prevé templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 18 grados.