Alpine anunció "una entrega especial" dirigida a Buenos Aires

Franco y Pierre Gasly, en amena charla mientras caminan. Foto: La Nueva.

Mediante un posteo en redes sociales la escudería Alpine mostró el monoplaza que Franco Colapinto utilizará en la exhibición que dará en Buenos Aires, el próximo domingo 26 del corriente.

Se trata del Lotus E20, un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean.

La publicación muestra el coche siendo retirado del depósito y embalado en una caja de madera.

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Por otra parte, será la primera exhibición de un coche de Fórmula 1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7.

El monoplaza era el que había manejado Sebastian Vettel ese año al ser campeón.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se encuentra en receso a raíz de la suspensión de los Grandes Premios de Barhéin y Arabia Saudita, a raíz de la guerra en Medio Oriente.

La próxima carrera será el GP de Miami, previsto para el domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami.