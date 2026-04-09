El bahiense Facundo Tello dirigirá su segundo Mundial

FIFA definió los jueces para la próxima Copa del Mundo del fútbol y entre los designados figura el bahiense Facundo Tello, quien ya estuvo en la última cita de Qatar 2022.

Será uno de los tres representantes nacionales ya que también acudirán Yael Falcón Pérez y Darío Herrera.

La notificación, que ya llegó a la AFA y a la Dirección Nacional de Arbitraje, derivó en que por primera vez en la historia haya tres jueces argentinos en una Copa del Mundo.

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La nómina también incluye a los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR. Si bien la noticia no fue dada a conocer de manera oficial, en las próximas horas saldría un comunicado para anunciarlo.

En el caso de Falcón Pérez y Herrera será la primera experiencia mundialista, en tanto que el bahiense ya dirigió el Mundial de Qatar 2022. Allí estuvo al mando de tres partidos: Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur (ambos por la fase de grupos) y Marruecos-Portugal (por los cuartos de final). (TyC Sports)