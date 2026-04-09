Cambio histórico en la F1: el ingeniero de Verstappen en Red Bull se va a McLaren

Red Bull enfrenta una nueva pérdida de peso en su estructura técnica. Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera que acompaña a Max Verstappen desde su llegada al equipo principal en 2016 y también ejerce como Jefe de Carreras de la escudería, dejaría la escudería al vencimiento de su contrato para sumarse a McLaren.

Según reportaron los medios neerlandeses De Limburger y De Telegraaf, el acuerdo ya estaría cerrado con una oferta económica sin precedentes dentro del paddock de la Fórmula 1. Su incorporación a la escudería de Woking sería efectiva en 2028.

La noticia se enmarca en una serie de bajas significativas que la escudería austríaca viene sufriendo en los últimos años. Antes de Lambiase ya habían partido el diseñador jefe Rob Marshall y el estratega Will Courtenay, ambos también rumbo a McLaren como directores deportivos. A eso se suman las salidas de Christian Horner como director del equipo, el director deportivo Jonathan Wheatley y el director técnico Adrian Newey, hoy figura central de Aston Martin.

Según De Telegraaf, la llegada de Lambiase a McLaren podría estar vinculada a una eventual salida de Andrea Stella, actual director del equipo de Woking, quien suena como candidato para regresar a Ferrari. De concretarse ese movimiento, el ingeniero no solo accedería a una mejora salarial considerable sino también a una posición de mayor jerarquía en la toma de decisiones técnicas y deportivas.

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En la puja por los servicios de Lambiase también participaron Aston Martin y Williams, aunque el equipo británico se impuso con una propuesta superior. Por el momento ni Red Bull ni McLaren emitieron comentarios oficiales, pero las fuentes consultadas por los medios neerlandeses refuerzan el alcance de la operación.

La noticia llega en un momento delicado para la escudería austríaca. Tras los Grandes Premios de Australia, China y Japón, Max Verstappen apenas acumula 12 puntos y figura noveno en el campeonato de pilotos, muy lejos del líder Kimi Antonelli de Mercedes con 72. Su compañero Isack Hadjar suma solo 4 unidades y ocupa el puesto 12°.

En el campeonato de constructores, Red Bull marcha quinto con 16 puntos junto a Alpine, muy lejos de Mercedes que lidera con 135, seguida por Ferrari con 90 y McLaren con 46. Un panorama que contrasta duramente con los años de dominio absoluto de la escudería y que convierte la salida de Lambiase en un símbolo de un ciclo que parece haber llegado a su fin. (Fuente: TyC Sports).