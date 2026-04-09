Oberá, con Alejo Azpilicueta, le ganó al Ferro de Jano Martínez y Valentín Bettiga

El salto de Alejo Azpilicueta (7) y el festejo de los jugadores de Oberá tras un importante éxito en el Héctor Etchart. Foto: La Liga Contenidos.

Pasó otra jornada de la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol y en uno de los dos partidos disputados anoche hubo participación bahiense.

Oberá (Misiones) se llevó una victoria muy importante en su visita a Ferro por 76 a 75, para mantenerse en el 2º puesto de las posiciones.

Este cotejo puso frente a frente a los bahienses Alejo Azpilicueta (Oberá) y Jano Martínez (Ferro) y al pringlense Valentín Bettiga (Ferro).

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Los tres tuvieron buena cuota de minutos en cancha pero escaso aporte estadístico, con excepción del ex base de Villa Mitre que bajó 9 rebotes (21m50s, 2 puntos, 2 asistencias, 3 recuperos y 2 pérdidas). Bettiga jugó 30m20s en los que totalizó 5 puntos (0-5 en triples), 2 rebotes, 2 recuperos y 2 asistencias.

Jano Martínez la lleva en el duelo de anoche ante Oberá.

Por su parte Azpilicueta participó 18m18s en los que aportó 6 unidades y 2 recobres. El mejor de Oberá fue Agustín Brocal, máximo goleador con 22 puntos (4-7 en triples).

En Ferro encabezó la anotación Emiliano Lezcano, con 22. El club del barrio porteño de Caballito llegó a estar arriba en las posiciones, pero cayó al 7º lugar tras perder siete de los últimos nueve juegos.

En el otro partido de ayer Gimnasia (Comodoro Rivadavia) alcanzó su décima victoria consecutiva al superar a Unión (Santa Fe) por 90 a 81 como local.

Los sureños son los actuales líderes de la competencia y tuvieron en el alero venezolano Anyelo Cisneros Sierra a su máximo goleador (18 puntos).

En los santafesinos no participó el bahiense Federico Elías.