Del descenso a la Luna: la historia del club que convirtió un golpe en una misión espacial

Un gesto simbólico, pero cargado de orgullo: el nombre de Godoy Cruz viajó a la luna como parte de la histórica misión Artemis II, organizada por la NASA.

La iniciativa surgió a partir de un socio del club mendocino que decidió participar en una convocatoria abierta por la NASA, en la que cualquier persona podía registrar su nombre para que fuera incluido simbólicamente en el viaje lunar. Como parte del proceso, los participantes recibían una “tarjeta de embarque” digital que certifica su inclusión en la misión.

“Hace un tiempo abrieron un registro para mandar tu nombre a la luna y te daban una tarjeta de embarque y si... Nosotros también copamos la luna”, escribió el hincha en su cuenta de X (antes Twitter) donde adjuntó la tarjeta que lleva el nombre completo del Tomba.

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Desde el propio Godoy Cruz se hicieron eco rápidamente de la iniciativa impulsada por el socio. A través de sus redes sociales, el club citó el tuit original y acompañó la historia con un diseño especial: una imagen de la misión Artemis II en la que se destaca un banderín con los colores del “Tomba”.

La publicación estuvo acompañada por una frase que resume el orgullo y el sentido de pertenencia que caracteriza a la institución mendocina: “Somos Cuyo donde sea”.

El gesto no tardó en viralizarse entre los hinchas, que celebraron la creatividad del club y la posibilidad de ver representados sus colores en un contexto tan inusual como histórico.

El programa Artemis representa una nueva era en la exploración espacial, con el objetivo de establecer una presencia sostenible en la Luna y preparar el camino para futuras misiones a Marte. En ese contexto, Artemis II es la primera misión tripulada del programa, orbitando nuestro satélite natural sin alunizar, pero sentando las bases para lo que vendrá.

El presente de Godoy Cruz

El presente deportivo de Godoy Cruz contrasta con esta curiosa historia. El elenco mendocino perdió la categoría a fines del año pasado: en 2025 disputó los octavos de final Copa Sudamericana, pero los malos resultados y una muy floja última campaña decretaron el descenso tras empatar 1-1 con Deportivo Riestra en Mendoza, poniendo fin a 17 años ininterrumpidos en la máxima categoría.

Actualmente, el “Tomba” busca reponerse en la Primera Nacional, donde se ubica cuarto en la Zona A y se mantiene invicto con 13 puntos, producto de tres victorias y cuatro empates, ilusionándose con volver rápidamente a Primera. (Fuente: TN).